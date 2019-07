Jeremy Chappell cambia ancora. E non potrebbe essere altrimenti, visto che poche settimane fa è stato annunciato dalla Scandone Avellino.

Da Cantù a Brindisi, per approdare in Irpinia. E ora una nuova destinazione per l'americano, sul quale è forte l'interessamento da parte di Reggio Emilia. Piace e non poco al nuovo tecnico biancorosso, Maurizio Buscaglia, che potrebbe presto essere accontentato.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 10:44