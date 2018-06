Lo strano tabù della Danimarca

Il debutto è stato sofferto e fortunoso, ma vincente. Dopo aver marcato visita agli ultimi due Mondiali, la Danimarca ha battuto il Perù nella gara d’esordio a Russia 2018, in una gara fondamentale nella corsa alla qualificazione alle spalle della Francia favorita del raggruppamento. Ha deciso un gol in contropiede di Youssuf Poulsen, tra tanti attacchi dei sudamericani e pure un rigore sbagliato, così contro l’Australia la squadra di Hareide può fare il bis e volare già agli ottavi.

Magari grazie a un gol di Christian Eriksen che, intervistato dal sito ufficiale della Fifa, ha svelato di sognare di stabilire un primato sfatando un curioso tabù che affligge la nazionale danese: “Tutti le squadre che partecipano alla competizione sono forti, vincere per chi è favorito non è facile – ha detto il trequartista del Tottenham – Vediamo un sacco di squadre che "parcheggiano l'autobus", per così dire: per segnare credo sia importante avere giocatori che abbiano il coraggio di tirare dalla distanza. Ho visto nelle statistiche che la Danimarca non ha mai segnato un gol da fuori area in Coppa del Mondo, ma ho certamente intenzione di cancellare questo record negativo". E in quanto tra i migliori tiratori dalla distanza dell’intero Mondiale, il sogno è alla portata…

SPORTAL.IT | 20-06-2018 23:00