Lo Sturm Graz su Despodov: "Difficile che resti"

In un'intervista a sturmnetz.at, l'ad dello Sturm Graz Andreas Schicker ha parlato di Despodov: "Permanenza qui? Dobbiamo ancora aspettare, ma lo considero molto difficile". Prima dell'infortunio l'attaccante di proprietà del Cagliari aveva messo la firma su 7 gol e 7 assist in 13 partite.

"Naturalmente è un grande giocatore e ha dimostrato di essere pronto per campionati più importanti. Lo attendiamo per le prossime partite. Dal punto di vista sportivo ovviamente ci migliora, questo è chiaro per noi. Ha statistiche al top ed è decisivo nella fase offensiva".

"Tuttavia, non bisogna dimenticare che siamo nel bel mezzo della stagione e che ci sono ancora 10 partite cruciali da giocare. Spero di poter contare sulle qualità di Kiril. Abbiamo anche un ottimo rapporto con il Cagliari, la sua squadra di appartenenza. Ad essere sincero, trovo molto difficile mantenerlo più a lungo" ha concluso l'ad dello Sturm Graz Andreas Schicker.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 08:41