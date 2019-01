Lo United di Solskjaer brilla anche in FA Cup

Il Manchester United di Solskjaer conosce solo la vittoria e lo dimostra anche all’Emirates Stadium contro l’Arsenal nei sedicesimi di finale di FA Cup.

I Red Devils, grazie alle reti di Sanchez, ex di turno, Lingard e Martial, superano per 3-1 gli uomini di Unai Emery, a cui non basta il gol di Aubameyang.

Serata da dimenticare per il tecnico dei Gunners che perde per infortunio entrambi i centrali difensivi Sokratis e Koscielny.

Nell’altra partita della serata, il Bristol City supera per 2-1 il Bolton, passato in vantaggio con Beevers dopo 6 minuti, ma rimontato dai gol di O’Dowda e Eliasson.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 23:20