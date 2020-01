Lo United lascia Eriksen alle italiane

La corsa a Christian Eriksen, centrocampista danese attualmente in forza al Tottenham, perde una contendente: secondo i media britannici, infatti, il Manchester United ha rinunciato a quello che era, fino a oggi, uno dei suoi obiettivi di mercato, lasciando così campo libero alle altre due pretendenti dichiarate, Inter e Juventus.

Il contratto di Eriksen scadrà a giugno, ma il Tottenham è alla ricerca di un acquirente già a gennaio per far cassa per non perdere il danese a parametro zero. Entro la fine del mercato invernale è attesa un'offerta da parte delle due leader del campionato italiano.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 15:53