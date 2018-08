Lo United piomba su Mertens

Il Manchester United torna alla carica per Dries Mertens.

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire ben 40 milioni per il belga. Mourinho cerca un nuovo esterno offensivo e – viste le difficoltà per arrivare a Ivan Perisic – avrebbe richiesto l’acquisto dell’ex attaccante di PSV e Utrecht.

Per Ancelotti è un giocatore importante ma non incedibile quindi, se la proposta diventasse concreta, potrebbe dare il suo via libera all’operazione. Il tecnico partenopeo ripone grande fiducia in Milik e lo vede titolare nel Napoli della prossima stagione.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 17:20