Lo United punta l'uomo mercato della Juve

Il Manchester United cerca un nuovo direttore sportivo.

Tra i tanti profili seguiti dai Red Devils, il nome che sembra convincere maggiormente la società è quello di Fabio Paratici, dirigente della Juventus da anni al fianco di Marotta per gli affari di mercato bianconeri.

Paratici non sembra però intenzionato a lasciare Torino e un suo addio, al momento, pare impensabile. Restano vive altre ipotesi per il club inglese come Andrea Berta dell’Atletico Madrid, Paul Mitchell del Lipsia e Monchi, attuale direttore sportivo della Roma.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 16:50