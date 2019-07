Lo United punta un ex obiettivo del Milan

Il Manchester United ha messo nel mirino Bruno Fernandes, ex obiettivo del Milan.

Il giocatore era stato cercato dai rossoneri ma la richeista di 80 milioni di euro aveva fatto arenare la trattativa. La valutazione è un ostacolo anche per i Red Devils che non vorrebbero sborsare più di 50 milioni.

Lo United è anche in corsa per Nicolas Pepè, obiettivo del Napoli che però il Lille non ha alcuna intenzione di cedere.



SPORTAL.IT | 22-07-2019 17:02