Lo United scarica Martial: Milan alla finestra

Il rapporto tra Anthony Martial e il Manchester United è giunto al capolinea.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’attaccante inglese si sarebbe infuriato con Josè Mourinho per averlo escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Tottenham, poi persa per 3-0.

A meno di clamorosi colpi di scena, Martial verrà ceduto a gennaio. Il Milan farà un nuovo tentativo: i rossoneri ci avevano provato già ad inizio agosto, ma la valutazione troppo alta del cartellino (più di 70 milioni) ha obbligato Leonardo e Maldini a virare su altri obiettivi. Ora però che i Red Devils hanno la necessità di vendere il giocatore, potrebbero richiedere una cifra decisamente più bassa.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 14:55