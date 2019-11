Lo Zenit esce allo scoperto su Chiesa

Da qualche giorno indiscrezioni provenienti dalla Russia suggeriscono un possibile trasferimento di Federico Chiesa allo Zenit. Il talento della Fiorentina, corteggiato da tempo dalla Juventus, è però in trattativa per il rinnovo del contratto.

In un’intervista a Tuttosport il ds dello Zenit è uscito allo scoperto: “Mi piace molto Chiesa. Ora non siamo alla ricerca di rinforzi, a gennaio però vedremo come staranno le cose”.

“Emre Can? Quando lavoravo per la Juventus lo avevo seguito diverse volte anche io. Di sicuro ingaggiare uno come lui a scadenza è stata un’ottima operazione per i bianconeri” ha concluso Javier Ribalta.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 14:47