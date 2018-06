Lobotka non vuole altro che il Napoli

Stanislav Lobotka vuole solo il Napoli.

Le parole del centrocampista del Celta Vigo nel corso di una intervista rilasciata a ‘Pravda’ non lasciano dubbi: “Confermo di essere in contatto con il Napoli da molto tempo, ma stiamo ancora negoziando – le parole del 22enne -. Mi piacerebbe andare al Napoli, è un club eccellente, ha un ottimo allenatore, gioca in un ottimo campionato ed è regolarmente nelle coppe europee. Al Celta mi hanno detto chiaramente che di fronte ad una cifra importante non avrebbero problemi a lasciarmi andare. Ovviamente deve esserci un'offerta adeguata”.

“In gioco c'è un anche club inglese – ha proseguito Lobotka -. Ma non è così caldo e non specificherò il nome. Comunque, il trasferimento al Napoli sarebbe un passo in avanti per me. Forse in Italia non ci sono squadre del calibro di Real o Barcellona, ma sono attratto dall'ambizione di giocare nel Napoli. Ne ho parlato anche con Hamsik, cui ho chiesto pure di Maurizio Sarri, l'ex allenatore. Mi piacerebbe giocare con lui".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 16:55