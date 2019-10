Locatelli: "Il gol alla Juve mi ha condizionato"

L'ex centrocampista del Milan Manuel Locatelli in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo buon momento al Sassuolo, dove è diventato capitano: "Una responsabilità che mi piace, perchè il mister mi ha fatto sentire subito importante. E' motivo d'orgoglio. Ma ho voglia di fare di più, sono ambizioso e per gli obiettivi che mi sono prefissato devo giocare di più, ma me lo devo guadagnare".

Il gol alla Juventus lo aveva fatto sembrare un predestinato, poi la frenata nella sua carriera: "Quel gol mi ha cambiato la vita, è uno dei miei momenti più belli, lo racconterò ai miei figli. Però c'è anche il lato negativo: su di me si sono create troppe aspettative. E quando le cose non andavano bene, ho sofferto. Non ero un fenomeno prima e non sono diventato un brocco dopo, sono sempre uguale, con la voglia di migliorarmi e sentirmi importanti. Ora mentalmente sono più forte, più pronto ad affrontare le aspettative".

SPORTAL.IT | 13-10-2019 11:23