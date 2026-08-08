Locatelli al Real Madrid dopo la beffa Rodri: i tifosi della Juve lo “vendono” sui social, cosa c’è di vero

L'indiscrezione sul possibile interesse dei Blancos per il capitano bianconero scatena i tifosi della Vecchia Signora, che invadono i social con video e messaggi per “convincere” il club spagnolo

Perso Rodri, Mourinho e il Real Madrid hanno scelto di virare su Manuel Locatelli? C’è chi rilancia l’indiscrezione e scatena un vero e proprio putiferio sui social, con i tifosi bianconeri a invadere il web con messaggi promozionali volti a esaltare oltre ogni misura le qualità del capitano della Juventus. Ma che cosa c’è di vero dietro questa storia?

Rodri al Barcellona, il Real vira su Locatelli?

Manuel Locatelli al Real Madrid. La notizia è stata rilanciata su X nella giornata di ieri dal giornalista turco Ekrem Konur. “Il Real Madrid – si legge nel post – sta valutando Locatelli per il centrocampo. Il capitano 28enne della Juventus è una scelta orientata alla difesa, capace di far circolare il pallone, discreta e di basso profilo. Il suo stile viene paragonato al ruolo un tempo ricoperto da Modric e Kroos al Bernabéu”. Un Tweet divenuto virale in tempo zero e preso d’assalto dai tifosi della Vecchia Signora.

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La campagna promozionale dei tifosi bianconeri

Tra ironia, ed, evidentemente, poca affezione per il proprio capitano, i supporter bianconeri hanno dato il via a una vera e propria campagna promozionale a suon di video e messaggi per esaltare le caratteristiche dell’ex Milan e Sassuolo e convincere il Real della bontà dell’operazione dopo lo sgarbo Rodri, destinato al Barcellona. “Locatelli è la scelta migliore possibile al mondo per sostituire Rodri nel Real Madrid. Masterclass assoluta”, si legge. E ancora: “Per favore no, è la mia leggenda dopo Pirlo”, “È meglio del Pirlo al top, di Xavi al top e di Iniesta al top”, “Sarebbe un ottimo acquisto! Compratelo non ve ne pentirete! Giocatore fantastico per il Real Madrid”.

Che cosa c’è di vero

Il conto dei commenti, con tanto di tag ai profili ufficiali dei Blancos, è davvero infinito, ma la sensazione è che le speranze dei tifosi della Juve siano destinate a non venire soddisfatte. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, infatti, tra Locatelli e il Real Madrid non risulterebbe al momento alcun contatto. “Non so da dove sia uscita questa notizia, ma non risulta nulla. Il Real Madrid ha perso Rodri, sì, che era il suo obiettivo primario, ma non ci risulta essere su Manuel Locatelli. La priorità di Locatelli è quella restare alla Juventus. Ha rinnovato pochi mesi fa, vuole restare e giocarsela da protagonista con Spalletti”.