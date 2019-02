Locatelli torna sull'addio al Milan

Sabato alle 18 Manuel Locatelli tornerà a San Siro con il Sassuolo per affrontare il Milan, società in cui è cresciuto ed esordito in serie A.

In un video che lo vede protagonista e condiviso dal club neroverde su Instagram, il centrocampista classe 1998 ha ripercorso gli anni nella prima squadra rossonera.

“Ho vissuto un boom nel quale sembravo Messi dopo i gol contro la Juventus e il Sassuolo e sui giornali spuntavano titoli che mi elogiavano. Poi tantissime critiche quando le cose non andavano benissimo. Mi hanno fatto molto male. Ho vissuto dei momenti difficili – continua il centrocampista del Sassuolo – ma con l’aiuto della mia famiglia e della mia ragazza sono riuscito a uscirne”.

Sul suo passaggio al Sassuolo: “Cercavo un progetto per sentirmi importante, il Sassuolo me lo ha mostrato e ho fatto questa scelta”.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 15:25