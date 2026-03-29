Locatelli in trattoria coi big dell'Inter, è bufera sul capitano della Juventus: "Stai lontano da loro"

Critiche e tirate d'orecchie sul web al centrocampista bianconero per aver "osato" cenare con Bastoni e con altri nerazzurri durante il ritiro con la Nazionale italiana.

Neppure il clima di unità nazionale che dovrebbe albergare in tutta Italia prima del cruciale playoff di Zenica contro la Bosnia ha evitato a Manuel Locatelli di finire sommerso da surreali polemiche e tirate d’orecchie. A parecchi tifosi della Juventus non è andato giù che il capitano abbia cenato con quattro colonne dell’Inter, oltre che col portiere del Tottenham, in una celebre trattoria toscana. Sembra grottesco, ma sui social sono comparsi numerosi commenti di biasimo nei confronti del capitano bianconero, accusato più o meno velatamente di “tradimento” per aver osato fraternizzare con gli storici rivali.

Locatelli a cena con Bastoni e compagni

A pubblicizzare la cena, avvenuta dopo il successo dell’Italia sull’Irlanda del Nord nella semifinale del playoff mondiale di Bergamo, è stato Paolo Bacciotti, il vulcanico titolare della “Trattoria da Tullio” di Montebeni, sulle colline di Firenze. I calciatori azzurri, rientrati a Coverciano, hanno approfittato della circostanza per andare a gustare la celebre bistecca fritta servita nel ristorante. Dalle foto postate da Bacciotti si riconoscono, sereni e sorridenti, lo juventino Manuel Locatelli, il portiere degli Spurs Guglielmo Vicario e quattro colonne dell’Inter: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito.

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Tifosi Juve, quante critiche al capitano

Apriti cielo. In tanti sui social hanno tuonato contro Locatelli, reo d’essersi “mischiato” a siffatta compagnia. “Stai lontano Loca da tutti sti interisti…”, ha scritto sorridente Marco. “Via da lì”, l’invito di un altro tifoso juventino meno spensierato. “Locatelli capitano della Juve ricordiamo”, ha scritto sorpreso un altro utente. E poi altri commenti meno “diplomatici”. Diversi anche i post dei sostenitori dell’Inter. “Grande Locatelli che ha deciso di purificarsi un po’, trascorrendo una serata insieme a gente onesta”. Oppure: “C’è un intruso non gradito”. E ancora: “Vicario sta già fraternizzando con i nuovi compagni dell’Inter”.

La trattoria della bistecca che piace ai campioni

Insomma, persino una cena in compagnia ha scatenato mugugni e reazioni indignate, sintomo di una deriva che sui social sta assumendo pieghe e risvolti sempre più preoccupanti. “Io non sarei mai andato a cena con Bastoni dopo quello che ha fatto“, un altro dei tanti commenti dedicati a Locatelli su X. E dire che la “Trattoria da Tullio” ospita abitualmente sportivi e celebrità, che ne apprezzano la bontà delle carni e anche l’atmosfera conviviale che si respira al suo interno. Solo per citare gli ultimi ospiti immortalati da Bacciotti: Marco Brescianini, Larissa Iapichino, Massimo Ambrosini, Pierluigi Pardo, Marco Baroni, Carlo Conti e tanti altri.