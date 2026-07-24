Locorotondo in festa per le nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

Il portierone della Nazionale azzurra e del Manchester City e la sua storica compagna si sono detti "per sempre sì" nell'incantevole cornice della cittadina pugliese.

Nei vicoli bianchi e stretti del borgo di Locorotondo si sono svolte le nozze di Gigi Donnarumma e l’ormai moglie, Alessia Elefante. La chiesa di San Giorgio Martire è stata addobbata da ore tra fiori bianchi e richiami al rosso. Una lunga passerella creata per consentire l’arrivo in sicurezza dei giocatori, ai lati della piazza ci sono alcuni giovani con le maglie dell’Argentina o della Nazionale azzurra. Il sogno di tanti è un selfie con qualche campione, presenti Mancini, Haaland e altri calciatori. Il ricevimento nella lussuosa Pettolecchia La Residenza, nelle campagne di Fasano. La funzione e poi le prime immagini da marito e moglie.