Lode Spalletti a Ranocchia divide il web: Con chi ce l'aveva?

Elogio sincero o strumentale? Gli applausi virtuali rivolti da Spalletti a Ranocchia via twitter fanno discutere il mondo del web. Il tecnico dell’Inter ha ripreso un post del difensore (“Che sia un minuto, un tempo, una partita o 10, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi! #ForzaInter “) e lo ha ritwittato scrivendo: “Questo è un messaggio di chi si chiede costantemente cosa può fare lui per l’Inter e non cosa deve fare l’Inter per lui”. Di sicuro un apprezzamento dell’attaccamento del giocatore, ridotto da tempo a riserva fissa, ma in tanti hanno voluto leggere anche una frecciatina a qualche suo compagno. Il primo pensiero è stato per Lautaro Martinez, visto che il padre tempo fa proprio su Instagram ebbe uno sfogo tutt’altro che felice nei confronti di Spalletti, ma l’attualità disegna un altro identikit. Per i fan nerazzurri l’uscita dell’allenatore nerazzurro ha un solo destinatario, ovvero Mauro Icardi che negli ultimi tempi sui social (assieme alla moglie-agente Wanda Nara) imperversa con commenti legati al suo laborioso rinnovo di contratto.

TAG MANCANTE – Così tra i follower c’è chi non usa parole dolci (“C’è chi dovrebbe fare il capitano, e chi lo fa nonostante i comportamenti di m…suoi e del suo agente” o “Capitano subito ! Togli la fascia allo schiavetto di Wanda“) e chi la mette giù nuda e cruda: “Uomini veri riferito agli uomini che portano la gonna” o anche “Dovresti taggare @mauroicardi senza problemi perché non esiste verità migliore di questa… ma lasciamo le lamentele social a chi vive di questo! Bravo mister, e bravo @andrearanocchiaofficial “. Il popolo dei social però è diviso e non pochi sostengono il capitano nonostante la frecciatina. Un commento su tutti: “Per chi commenta contro @mauroicardi, ma perché dobbiamo tirare fuori il lato cattivo di un bel messaggio? abbiamo un giocatore che butta in porta tutto quello che gli passa nei piedi e una bandiera come @andrearanocchiaofficial che spiega al mondo cosa vuol dire amare l’Inter e il calcio, godiamoceli entrambi senza fare confronti privi di senso, stop autolesionismo”.

SPORTEVAI | 16-01-2019 09:44