Loew: "Ci manca fiducia"

Il commissario tecnico della Germania Joachim Loew spiega così il tracollo della Nazionale tedesca, finita ko per 3-0 contro l'Olanda e in chiara crisi d'identità dopo il Mondiale fallimentare.

"Non è stata solo la nostra incapacità di trasformare le occasioni il motivo della sconfitta. Dopo l'1-0, ci siamo resi conto che ci manca fiducia in noi se stessi. Prima del gol abbiamo controllato la gara, abbiamo avuto una buona possibilità, ma non riusciamo a segnare e questo sarebbe positivo per la nostra fiducia se ci riuscissimo".

"Il fatto che ci siamo disuniti così nel finale non va bene", ha concluso alla ZDF il commissario tecnico dei teutonici.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 11:30