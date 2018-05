Il commissario tecnico della Nazionale tedesca campione del mondo in carica Joachim Loew si è così espresso ulla partecipazione di Neuer al Mondiale, in dubbio dopo due gravi infortuni che ne hanno pregiudicato l'intera stagione.

"Se verrà con noi in Russia, sarà il numero 1. Sono ottimista sul suo recupero e se verrà con noi non sarà per sedersi in panchina", sono le sue parole in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 19:45