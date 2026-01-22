L'incastro tra Loftus-Cheek, Milan e Aston Villa può funzionare solo per arrivare a Diego Coppola

Dall’inizio di questa sessione invernale di calciomercato, la partenza di Ruben Loftus-Cheek dal Milan costituisce una materia complicata da affrontare qualunque sia la prospettiva da cui la sia guardi. Che si tratti della Juventus o dell’Aston Villa, come riportato, la sua permanenza in Serie A tende a scomparire, a esaurirsi con una certa velocità pur avendo costruito un proprio spazio nel tempo e che potrebbe ridursi. I rientri di Ardon Jashari e Santi Gimenez potrebbero ridurre lo spazio di manovra.
Loftus-Cheek, il suo ruolo nel Milan
Jashari è rientrato ormai da settimane, ma stenta a trovare la forma migliore come dimostra la buona prova con il Lecce, Santi Gimenez ha smaltito il problema alla caviglia e promette di voler riconquistare un posto da titolare, in più è arrivato Niclas Fullkrug che ha già conquistato San Siro grazie al gol contro i pugliesi.
Che posto occupa, oggi, in questo Milano quindi Loftus-Cheek? Arrivato nell’estate del 2023 per 21,5 milioni, può lasciare i rossoneri già in questa sessione di mercato per giocare di più e riprendersi la visibilità che merita e che qualche intoppo di troppo rischia di sottrargli, al Milan.
Dalla sua la società di via Aldo Rossi dovrebbe tutelarsi da improvvise variazioni con il rinnovo: il giocatore era al centro del mercato quando si esplicitò l’ipotesi scambio con Gatti della Juventus, a inizio gennaio. Oggi l’Aston Villa.
Aston Villa interessato a Loftus-Cheek
Secondo il Daily Mail Sport, l’Aston Villa sta valutando diversi top sul mercato europeo e anche Loftus Cheek sarebbe tra i più probabili per sostituire l’infortunato Boubacar Kamara, che si è fatto male al ginocchio contro il Tottenham e resterà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione. Uno stop che impone al club inglese di tornare sul mercato e di chiudere.
Per ora, l’offerta ufficiale alla società stenta ad arrivare, ma potrebbe essere questione di ore stando ai media britannici. Con il contratto in scadenza nel 2027, c’è da riflettere.
Loftus-Cheek in campo con la maglia del Milan
Il rilancio per Coppola e la concorrenza della Fiorentina
Se l’operazione si concretizzasse, eventualità non così remota, il Milan tornerebbe sul mercato per quel difensore chiesto da Massimiliano Allegri. Il nome più probabile è quello dell’ex Verona Diego Coppola, classe 2003 e dalla scorsa estate in forza al Brighton.
Gli inglesi lo hanno pagato 11 milioni, ma avrebbero aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco, anche se per lui si sarebbe già attivata la Fiorentina visto l’ingresso di Fabio Paratici, conoscitore attento del mercato e del calcio inglese.