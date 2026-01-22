L'incastro tra Loftus-Cheek, Milan e Aston Villa può funzionare solo per arrivare a Diego Coppola

Il giocatore sarebbe nella lista degli obiettivi del club inglese, dopo aver riempito le pagine e i siti a inizio sessione per via dello scambio con Gatti

Dall’inizio di questa sessione invernale di calciomercato, la partenza di Ruben Loftus-Cheek dal Milan costituisce una materia complicata da affrontare qualunque sia la prospettiva da cui la sia guardi. Che si tratti della Juventus o dell’Aston Villa, come riportato, la sua permanenza in Serie A tende a scomparire, a esaurirsi con una certa velocità pur avendo costruito un proprio spazio nel tempo e che potrebbe ridursi. I rientri di Ardon Jashari e Santi Gimenez potrebbero ridurre lo spazio di manovra.

Loftus-Cheek, il suo ruolo nel Milan

Jashari è rientrato ormai da settimane, ma stenta a trovare la forma migliore come dimostra la buona prova con il Lecce, Santi Gimenez ha smaltito il problema alla caviglia e promette di voler riconquistare un posto da titolare, in più è arrivato Niclas Fullkrug che ha già conquistato San Siro grazie al gol contro i pugliesi.

Che posto occupa, oggi, in questo Milano quindi Loftus-Cheek? Arrivato nell’estate del 2023 per 21,5 milioni, può lasciare i rossoneri già in questa sessione di mercato per giocare di più e riprendersi la visibilità che merita e che qualche intoppo di troppo rischia di sottrargli, al Milan.

Dalla sua la società di via Aldo Rossi dovrebbe tutelarsi da improvvise variazioni con il rinnovo: il giocatore era al centro del mercato quando si esplicitò l’ipotesi scambio con Gatti della Juventus, a inizio gennaio. Oggi l’Aston Villa.

Aston Villa interessato a Loftus-Cheek

Secondo il Daily Mail Sport, l’Aston Villa sta valutando diversi top sul mercato europeo e anche Loftus Cheek sarebbe tra i più probabili per sostituire l’infortunato Boubacar Kamara, che si è fatto male al ginocchio contro il Tottenham e resterà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione. Uno stop che impone al club inglese di tornare sul mercato e di chiudere.

Per ora, l’offerta ufficiale alla società stenta ad arrivare, ma potrebbe essere questione di ore stando ai media britannici. Con il contratto in scadenza nel 2027, c’è da riflettere.

Il rilancio per Coppola e la concorrenza della Fiorentina

Se l’operazione si concretizzasse, eventualità non così remota, il Milan tornerebbe sul mercato per quel difensore chiesto da Massimiliano Allegri. Il nome più probabile è quello dell’ex Verona Diego Coppola, classe 2003 e dalla scorsa estate in forza al Brighton.

Gli inglesi lo hanno pagato 11 milioni, ma avrebbero aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco, anche se per lui si sarebbe già attivata la Fiorentina visto l’ingresso di Fabio Paratici, conoscitore attento del mercato e del calcio inglese.