Openda - Juve, che disastro: i bianconeri possono evitare la beffa dopo il danno?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Con la vittoria contro l’Atalanta di sabato 11 aprile, la Juventus si è guadagnata aritmeticamente il decimo posto in campionato. Un traguardo che per la stagione dei bianconeri non vuol dire niente, ma che per Lois Openda vuol dire permanenza definitiva sotto la Mole.

3,3 milioni di prestito e 40,6 di riscatto divenuto ora obbligatorio. Per due sole reti sin qui in tutte le competizioni in 34 presenze totali. Un disastro dal punto di vista tecnico e finanziario. Anche Luciano Spalletti, dopo Igor Tudor, ha gettato la spugna col giocatore ex Lipsia e Lens, che questa estate verrà ceduto. Sì, ma a chi?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la questione Openda – Juventus: riusciranno i bianconeri a mettere una pezza a questo salasso economico?