Lokomotiv Mosca-Juventus, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League, tra Lokomotiv Mosca e Juventus. I bianconeri, dopo aver vinto 2-1 la gara d'andata a Torino, puntano a conquistare un'altra vittoria contro una squadra obbligata a vincere per non restare fuori da tutti i giochi.

Tante novità di formazione in casa bianconera. Out De Ligt, spazio a Demiral. In avanti sarà Higuain a giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte, attenzione all’ex nerazzurro Joao Mario.

Attenzione a Cristiano Ronaldo. Rimasto a secco nella gara d'andata, dovesse segnare alla Lokomotiv, diventerebbe il giocatore che ha segnato contro più squadre diverse in Champions League (ora è primo, a pari merito, con Raul e Messi a quota 33).

Le probabili formazioni:

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. All.: Samin

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri

SPORTAL.IT | 06-11-2019 08:30