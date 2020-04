Lokomotiv Mosca, muore durante allenamento individuale

Mentre il calcio europeo progetta la fase della ripartenza, che avverrà però in periodi differenti tra le nazioni leader del movimento a causa della diversa situazione sanitaria delle singole nazioni riguardo alla mappa dei contagi di Coronavirus, arriva dalla Russia una tragica. notizia.

La Lokomotiv Mosca ha infatti annunciato la morte del 22enne difensore Innokentiy Samokhvalov.

Il giocatore si sarebbe sentito male durante una sessione di allenamento individuale nella propria abitazione, obbligatorie in questa fase di isolamento in attesa che anche in Russia termini il lockdown e si progetti una graduale ripresa delle attività lavorative e anche sportive.

“Si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. Le circostanze verranno chiarite” si legge nella nota pubblicata dal Lokomotiv Mosca.

Samokhvalov, nato nella regione di Mosca il 3 ottobre 1997, era arrivato nella Lokomotiv nel 2015 dall’Akademia Loko senza mai giungere alla prima squadra, ma fermandosi nel Kazanka, la formazione B che gioca nella terza divisione russa.

“Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia” si aggiunge nella nota della società.

Il primo a ricordarlo è stato Alexandre Grichine, allenatore nel Kazanka, che ha parlato a R-Sport attribuendo la morte del giocatore a un arresto cardiaco.

Il campionato russo si è fermato il 16 marzo ed è stato uno degli ultimi tra le leghe più importanti d’Europa ad arrendersi alla pandemia. Al momento della sospensione la Lokomotiv, campione nel 2018, allenata dal “santone” Jurij Semin e rivale della Juventus nella fase a gironi della Champions League dell’attuale stagione, occupava la terza posizione con 41 punti, gli stessi del Krasnodar, a -9 dalla capolista Zenit San Pietroburgo.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 20:34