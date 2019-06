L'Olanda è un rullo compressore

Non conosce soste la marcia dell’Olanda al Mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia.

Le ragazze di Sarina Wiegman hanno concluso il girone a punteggio pieno, confermandosi tra le squadre che hanno più impressionato durante la prima fase.

Ad arrendersi nella terza partita del raggruppamento è stato il Canada, sconfitto 2-1 dopo aver vinto le prime due partite: per l’Olanda reti di Dekker e Beerensteyn. Il Canada chiude quindi al secondo posto, mentre il Camerun ha battuto con lo stesso risultato la Nuova Zelanda nella sfida tra squadre che erano a 0 punti tornando a sperare nel ripescaggio.



SPORTAL.IT | 20-06-2019 20:16