L'Olanda lascia il baratro alla Germania

Più che un nuovo torneo, la Nations League sembra potersi trasformare in una parata di stelle cadenti. Oltre all’Italia, infatti, a rischiare la retrocessione nella seconda divisione della competizione è addirittura la Germania, che in Olanda ha confermato di non aver risolto la crisi alla base del clamoroso flop al Mondiale di Russia.

All’Amsterdam ArenA, infatti, la squadra di Low è stata travolta per 3-0 dall’Olanda e ora è ultima con un punto nella classifica del girone guidato dalla Francia con quattro, davanti ai tre della squadra di Koeman.

Serata da incubo per i tedeschi, sempre in difficoltà e incapaci di rimontare il gol segnato al 30’ dal difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Impalpabile la nuova coppia d'attacco della Germania formata da Uth e Werner, così come vane sono state le sostituzioni di Löw che ha puntato su Sané e Draxler, l’Olanda ha dilagato nel finale grazie a Depay e all’altro giocatore del Liverpool Georginio Wijnaldum.



