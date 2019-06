Al Mondiale ci calcio femminile in corso di svolgimento in pieno recupero l'Olanda piega la Nuova Zelanda grazie a una rete della Roord e incamera 3 punti importantissimi.

Gara non priva di emozioni, come per esempio quella causata dalla traversa della oceanica Chanche, ma anche di errori sottoporta: quando il match sembrava destinato a chiudersi a reti inviolate un errore difensivo ha fatto la differenza.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 17:29