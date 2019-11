Anche l'Olbia ha un nuovo allenatore: Oscar Brevi. In settimana si è legato al club isolano fino al giugno del 2020.

Subito banco di prova importante per l'ex timoniere di Fano, Padova e Renate: in Sardegna arriva il Monza, che sta dominando il girone A della serie C e che in trasferta ha sempre vinto, tranne a Grosseto, con la Pianese, dove ha pareggiato.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 17:52