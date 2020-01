L'Olimpia cade anche a Brescia, Messina preoccupato

Dopo aver perso a Istanbul e Tel Aviv, Milano cade anche a Brescia (78-72 il finale). Decisiva un gioco da quattro punti di Horton nel finale. Per l'Olimpia si tratta della settima sconfitta stagionale in campionato.

Coach Messina, nel post match, è apparso piuttosto scuro in volto: "Se tiri con il 38% dal campo, è un po' poco". Brutte notizie per Moraschini. out per infortunio dalla sfida con Treviso: "Riccardo salterà la Coppa Italia", le parole dello stesso Messina. Brooks, invece, verrà rivalutato dopo la settimana.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 07:55