L'Olimpia Milano annuncia il nuovo innesto: è Jeremy Evans

L’Olimpia Milano ha annunciato oggi l’acquisto di un nuovo innesto. Rumors confermati e così alla corte di Ettore Messina, arriva l’americano, classe 1987 Jeremy Evans.

Nato in Louisiana è un’ala – centro di 2.06 di statura che lo scorso anno era al Khimki Mosca. Evans sarà disponibile solo per le gare di Eurolega: “Abbiamo voluto Evans per prepararci nel modo migliore alla parte conclusiva della stagione europea – spiega il general manager Christos Stavropoulos. aumentare la profondità del settore lunghi e farci trovare pronti per qualsiasi emergenza: per le sue caratteristiche era il giocatore che volevamo e siamo contenti che possa darci una mano”.

OMNISPORT | 24-02-2021 19:21