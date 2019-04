L'Olimpia Milano è fuori dall'Eurolega. La squadra di Pianigiani è stata sconfitta a Istanbul dall'Efes per 101-95 e deve dire addio alla qualificazione ai playoff. I campioni d'Italia volano anche a +14 in avvio di ripresa, poi subiscono un parziale pesantissimo nel terzo periodo, in cui vanno sotto e non riescono più a tornare davanti.

L’Anadolu Efes Istanbul controlla (101-95) fino alla sirena finale, mentre i tricolori non tengono più una difesa e spengono i sogni di entrare nelle prime otto, che sarebbe stata realtà con un successo, visto che il Baskonia ha perso a Mosca. Ma con i se ed i ma non si fa la storia, così finisce una discreta Eurolega biancorossa, ma chiusa con l’amaro in bocca, perché sarebbe bastata una vittoria per andare avanti.

Il primo tentativo di allungo è milanese, con un po’ di contropiede vincente, però la reazione turca è violenta, con un parziale di 12-0, con cui i padroni di casa valgono a +6 (24-18 al 9’), con Micic Dunston ed i rimbalzi offensivi, su cui i biancorossi fanno grande fatica. Tarczewski è a quota due falli, ma c’è il miglior Omic dell’anno, la difesa cresce, viene pareggiata la lotta sotto i tabelloni e la squadra di Pianigiani continua a correre, trovando con Kuzminskas, Nedovic e Nunnally le triple per tornare avanti (31-40 al 16’). Sanli è un protagonista a sorpresa vicino a canestro, però Brooks continua a fare tutte le cose giuste e James da nove metri firma il +11 all’intervallo lungo.

I tricolori raggiungono anche i 14 punti di vantaggio, in avvio di ripresa, ma sale di tono l’ex Simon, i tiratori turchi si scaldano ed arriva qualche errore di troppo in attacco, così i turchi piazzano un 12-0 e tornano a contatto. Nunnally sblocca l’AX dall’arco, però la difesa milanese concede troppi canestri facili e l’Efes torna davanti, con il canestro di Pleiss (68-66 al 28’). Jerrells sbaglia due triple aperte, Pleiss e Moerman fanno ancora male e c’è la fuga turca, sul +9 a 9’ dalla sirena finale. E’ Kuzminskas a dare lo slancio per la rimonta biancorossa, fino al -2, però Milano non riesce a tenere una difesa ed anche un paio di fischi puniscono James. Il tabù Istanbul resta, invece tramonta il sogno playoff.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 04-04-2019 21:11