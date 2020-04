L'Olimpia Milano e lo spogliatoio virtuale

"Manca tanto il basket, abbiamo una chat con cui proviamo a fare spogliatoio". Lo ha detto a Sky Sport Andrea Cinciarini, giocatore dell'Olimpia Milano che come tutti sta affrontando da casa l'emergenza coronavirus.

Sulla stagione di Milano fino al momento della sospensione, l'idea è positiva: "E' stata fin qui una stagione caratterizzata da alti e bassi, ma per me un anno positivo considerando tutte le novità. I play-off di Eurolega erano alla portata ed eravamo terzi in campionato".

SPORTAL.IT | 02-04-2020 15:10