L'Olimpia Milano ricomincia da tre

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione circa le prime operazioni di mercato dell’Olimpia Milano.

"Con Vlado Micov esiste già un accordo che verrà ufficializzato a fine stagione. Andrea Cinciarini, anch’egli in scadenza e in odore di rinnovo (biennale o 1+1), per dedizione e professionalità è considerato un uomo Olimpia, e dunque un suo addio appare improbabile. Rimarrà sicuramente anche Arturas Gudaitis, la cui permanenza non sembrava, nelle ultime settimane, così scontata. Il pressing di Cleveland si era fatto asfissiante per portarlo Oltreoceano già questa estate. Milano ha così rilanciato estendendo il contratto del lituano fino al 2021. L’accordo è dunque questo: Guda rimane a Milano anche l’anno prossimo posticipando la clausola di uscita per la Nba a giugno 2020 (all’Olimpia andrebbero 700 mila euro di buyout)" vi si legge.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 10:43