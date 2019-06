L'Olimpia ringrazia e saluta Pianigiani

“La Pallacanestro Olimpia Milano e il Coach Simone Pianigiani hanno deciso in data odierna di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro. In due anni alla guida dell’Olimpia, Simone Pianigiani ha condotto la squadra ad uno scudetto e due Supercoppe. L’Olimpia Milano desidera ringraziarlo per la professionalità e l’impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera”.

L’avventura del coach toscano in terra meneghina si è ufficialmente conclusa, lo conferma il comunicato diramato martedì. Ettore Messina è sempre più vicino ai biancorossi.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 12:15