L'Olimpia riparte da Brindisi

La Lega Basket Serie A ha diffuso in anteprima il programma delle gare della prima giornata, in programma il 7 ottobre. Ripartirà con una sfida casalinga contro l’Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (da quest’anno targata A|X Armani Exchange) così come l’altra finalista dell’ultima stagione, la Dolomiti Energia Trentino, che ospiterà la Vanoli Cremona. Campione d’Italia due stagioni fa e semifinalista lo scorso anno, l’Umana Reyer Venezia, partirà davanti al pubblico di casa: l’avversario sarà la rinnovatissima Fiat Torino di Larry Brown.

Sarà invece in campo neutro la partenza della Sidigas Avellino a causa della squalifica del PalaDelMauro negli ultimi playoff: l’avversario sarà la Red October Cantù mentre si ripresenta al primo turno la sfida tra Openjobmetis Varese e Germani Basket Brescia, che si sono già sfidate nei quarti di finale dell’ultimo play off.

Un’altra grande storica del nostro campionato, la Segafredo Virtus Bologna, partirà sul campo della neopromossa Alma Pallacanestro Trieste.

Finaliste nella stagione 2014-15, Grissin Bon Reggio Emilia e Banco di Sardegna Sassari si affronteranno in Emilia mentre a Pesaro si sfideranno VL e Pistoia Basket 2000.

Questo il quadro completo della prima giornata: A|X Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi; Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona; Umana Reyer Venezia-Fiat Torino; Sidigas Avellino-Red October Cantù; Openjobmetis Varese-Germani Basket Brescia; Grissin Bon Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari; Victoria Libertas Pesaro-Pistoia Basket 2000; Alma Pallacanestro Trieste- Segafredo Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 13:05