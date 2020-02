L'Olimpia spadella da 3 e perde ancora

Il Khimki sbanca il Forum di Assago al termine di una prestazione tutt’altro che brillante, ma sufficiente per avere la meglio di un’Olimpia Milano troppo rigida e prevedibile per essere di successo. Nel 78-69 finale ci sono ben tre giocatori in doppia cifra (Rodriguez 18, Micov 15, Tarczewski 12), dato che probabilmente la dice lunga sulla ridotta distribuzione dell’apporto offensivo tra i biancorossi.

Scelte di rotazione obbligate per Messina, che lancia Cinciarini in quintetto come in Coppa Italia: l’avvio è equilibrato, con l’Olimpia che costruisce del buon basket ma il Khimki resta agganciato con le triple di un ispirato Jerebko. Sono gli ospiti a chiudere avanti i primi 10’, con Milano che ha poche alternative alla vena realizzativa di Micov. Al 10’ è +5 ospite, con le triple di Bertans e Timma che valgono un allungo a +9. Messina non ferma la partita e ha ragione, perché arriva la reazione Olimpia, sotto forma di un break di 16-6 chiuso da una tripla di Rodriguez che riporta avanti Milano. Al 20’ è il Khimki a chiudere avanti grazie alla tripla allo scadere di Kramer per il 39-38.

Tarczewski e Scola riportano avanti Milano, ma all’Olimpia si spegne la luce: il Khimki piazza un parziale di 15-0 nei 5’ successivi per volare a +12 davanti a un Forum ammutolito. Gudaitis ferma l’emorragia, Della Valle prova a scuotere i biancorossi con un paio di iniziative, ma a fine terzo quarto è +8 per gli ospiti. In apertura di quarto periodo i padroni di casa si issano anche a -4, ma è un fuoco di paglia: un altro parziale ospite di 10-2 vale l’allungo sul nuovo +12 a 5’ dalla fine. È il parziale decisivo, perché Milano non riesce a invertire la rotta riuscendo ad arrivare soltanto a -5 nell’ultimo minuto.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 20-02-2020 22:47