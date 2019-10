L'Olimpia vince in rimonta a Roma

L'Olimpia Milano torna alla vittoria in campionato: la squadra di Messina a Roma supera un’ottima Virtus per 79-73, cogliendo il terzo successo in Serie A e dando continuità alla vittoria di venerdì sul Fenerbahce. Dopo un inizio difficile, toccando anche il -16 nel primo tempo, l’Olimpia ha reagito con una grande ripresa in particolare nel terzo quarto (sia in difesa che in attacco), frenando l’energia dei capitolini alla distanza. Vlado Micov e Kaleb Tarczewski, con 15 punti a testa, guidano cinque giocatori in doppia cifra, con Scola a quota 13, Rodriguez 11 e il rientrante Mack a 10 (6 in 17’, invece, per Nemanja Nedovic). A Roma non basta il trio Dyson-Jefferson-Alibegovic, autore di 15 punti a testa.

Con Roll e White fuori per turnover (insieme a Gudaitis tenuto a riposo e Brooks infortunato), Milano parte bene con i guizzi di Scola e Mack, entrambi in quintetto insieme a Della Valle, Micov e Tarczewski, ma come già accaduto più volte in campionato la luce si spegne, e Roma infila canestri a ripetizione generando un parziale di 22-4 che vale il +14 al 7’ (24-10) con Alibegovic sugli scudi. In avvio di secondo quarto Roma tocca anche il +16 (33-17), l’Olimpia ritrova un po’ di ritmo anche se non segna mai dall’arco (0/7 nel primo tempo) e al riposo il +13 va forse stretto a una Roma guidata da un Jefferson stellare (12 con 5 rimbalzi nel primo tempo).

Nella ripresa Milano parte bene con 5 punti in fila di Mack (inclusa la prima tripla biancorossa), e un gioco da 3 punti di Scola permette finalmente all’Olimpia di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Due disattenzioni biancorosse permettono all’Olimpia di tornare a -11, ma Roma paga il quarto fallo di Jefferson e Milano rientra a -4 con Micov. I giallorossi soffrono la difesa della squadra di Messina, e l’alley-oop di Rodriguez per Tarczewski vale il pareggio a quota 53, con Bucchi costretto a spendere il secondo timeout della ripresa: al 30’ è +4 Milano con la tripla sulla sirena del quarto del Chacho Rodriguez.

Baldasso porta Roma al pareggio in avvio di ultimo quarto, Milano si riporta avanti ma Dyson impatta nuovamente a quota 67 con 6’ da giocare. La partita diventa un ping-pong: Scola e Micov firmano il nuovo +4 biancorosso, ma Kyzlink e Alibegovic impattano nuovamente a quota 71 con 3’30” da giocare. Una tripla di Della Valle riporta avanti l’Olimpia, con Tarczewski che firma il nuovo +4. Dyson e lo stesso centro biancorosso fanno entrambi 1/2 dalla lunetta, con Roma che però perde la chance di riavvicinarsi consegnando il successo all’Olimpia.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 27-10-2019 16:05