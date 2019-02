L'Olimpia vince, Pianigiani trova il difetto

"È una grande vittoria, perché siamo sempre rimasti mentalmente in partita, riuscendo a cambiare in difesa nella ripresa”, così Simone Pianigiani commenta il fondamentale successo sul campo del Khimki Mosca. “Abbiamo attaccato la loro difesa sempre in modo intelligente, muovendo la palla e chiudendo con cinque giocatori in doppia cifra – ha proseguito il coach biancorosso, nell’analisi del match – Abbiamo sempre seguito il nostro game plan, aggiustandolo un po’ e tutti quelli che sono entrati in campo hanno dato un contributo importante, per ottenere la vittoria”.

Il quintetto piccolo ha cambiato la storia della partita nel quarto periodo: “Non voglio parlare dei dettagli, ma sottolineare il fatto che siamo sempre rimasti concentrati, anche se dobbiamo stare più calmi e meno nervosi”.

Una vittoria molto importante per la classifica: “E’ molto importante per quello che stiamo costruendo. Abbiamo qualità e possiamo fare ancora meglio. Ora abbiamo recuperato giocatori importanti ed abbiamo una nuova squadra. Dobbiamo scoprire molte opzioni ma, con questo atteggiamento e lavorando in questo modo, possiamo competere con chiunque”.

