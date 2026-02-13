Lollobrigida bis d'oro: "Mi ha dato la carica Brignone"

Bis tutto d’oro per Francesca Lollobrigida a Milano Cortina. La pattinatrice di velocità entra nella storia degli sport invernali, diventando l’italiana più vincente di sempre nella sua disciplina. La seconda medaglia d’oro, nei 5mila, arriva nel giorno in cui anche Federica Brignone compie l’impresa: “A darmi la carica è stato anche l’oro di Federica Brignone, perché mi ha confermato che ti possono dire che è impossibile, magari lo credi anche tu – spiega -, però solo noi sappiamo veramente rendere le cose possibili”. L’atleta azzurra trionfa allo stadio del ghiaccio di Milano Rho, davanti a una platea quasi tutta arancione per i numerosi tifosi olandesi presenti, ma al momento giusto il tifo italiano esplode e la sostiene ad ogni metro. Un dettaglio che per l’italiana è stato fondamentale. “Gli ultimi due giri ho dovuto tirar fuori il 200 per cento. Alla fine, ero super contenta ma ero morta dalla stanchezza – racconta -. La cosa bella è che nel piano che avevo studiato con i miei allenatori volevo proprio l’aiuto del pubblico e l’ho sfruttato appieno. Quindi devo dire grazie anche a loro che si sono appassionati a questo sport”.