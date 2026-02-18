Lollobrigida, l’insinuazione velenosa della stampa tedesca: nel mirino anche Marchetto. Polemiche in Germania

Il quotidiano tedesco FAZ critica l’enfasi con cui i media italiani hanno raccontato le medaglie delle mamme azzurre e lancia un’insinuazione anche nei confronti del tecnico del pattinaggio velocità

Le due medaglie d’oro di Francesca Lollobrigida rappresentano due dei momenti più belli per l’Italia nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ma a sorpresa intorno alla pattinatrice azzurra si sono create delle polemiche abbastanza impreviste. La prima ha riguardato la sua scelta di festeggiare la prima vittoria con il figlio Tommaso, la seconda arriva ora dalla Germania.

L’insinuazione della stampa tedesca

Francesca Lollobrigida ha conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina ma i suoi Giochi non sono ancora finiti. L’atleta laziale sarà infatti in gara anche nei 1500 metri (dove però ha già avvertito: “Non aspettatevi niente”) e anche nella mass start. Ma il suo successo e la sua storia non sembrano aver attecchito in Germania con il quotiamo Frankfurter Allgemeine Zeitung che si è lanciato in un’insinuazione piuttosto grave nei confronti della pattinatrice: “Durante le conferenza stampa ha parlato con enfasi di quanto fosse stato difficile organizzare la sua vita da atleta professionista dopo la nascita di suo figlio. Naturalmente nessuno ha fatto domande sul suo allenatore che allenava atleti russi in Russia dal 2010 mentre era in vigore un programma statale di doping e insabbiamento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La critica ai media italiani

Nei giorni scorsi anche in Italia aveva fatto discutere il racconto delle medaglie d’oro al femminile con un costante riferimento al tema della maternità. E i tedeschi di FAZ sembrano molto critici anche nel modo in cui i media italiani hanno deciso di raccontare le medaglie al femminile: “Sono soprattutto le donne a far discutere. Le loro storie personali di debolezza, lotta e rinascita sono apprezzate dalla maggior parte dei media italiani e vengono raccontate con gusto e con dovizia di particolare. La foto di “Lollo” con il suo piccolo Tommaso ha fatto notizia ed è stata soprannominata Mamma d’oro e Mamma volante”.

Chi è Maurizio Marchetto

L’insinuazione della ZAF punta a Maurizio Marchetto che nel corso dei Giochi di Milano Cortina è diventato a sua volta un personaggio molto apprezzato. E’ lui il tecnico dietro i successi di Francesca Lollobrigida e del team azzurro che ieri ha conquistato la medaglia d’oro anche nell’inseguimento a squadre maschile. Il 70enne direttore tecnico è stato anche pattinatore di livello partecipando alle Olimpiadi nel 1976, nel 1980 e nel 1984. Ma i risultati migliori sono arrivati da allenatore visto che c’è anche la sua firma dietro i trionfi di Enrico Fabris nel 2006. Il riferimento dei media tedeschi è al periodo che va dal 2011 al 2016 quando Marchetto ha ricoperto l’incarico di allenatore del settore velocità della pista lunga della Federazione Russa. Un incarico che si è esaurito poco dopo le Olimpiadi russe di Sochi con la nazionale di casa che non riuscì a ottenere risultati di rilievo.