“Mamma d’oro”, la frase di Conti a Lollobrigida fa discutere: la reazione di Francesca e il motivo delle polemiche social

La due volte campionessa olimpica protagonista a Sanremo insieme a Lisa Vittozzi, la presentazione di Conti però non convince tutti: perché è nata la polemica su “mamma d’oro”

Francesca Lollobrigida si prende gli applausi anche di Sanremo. Dopo aver conquistato le Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie d’oro, la pattinatrice azzurra è stata ospite anche del palco dell’Ariston insieme a un’altra campionessa, Lisa Vittozzi. Ma la sua presenza sul palco e una frase di Carlo Conti alimentano il dibattito sul ruolo delle mamme-atlete.

La presentazione di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo ha voluto rendere un tributo alle Olimpiadi di Milano Cortina che si sono appena concluse e ha voluto lanciare anche un messaggio in vista delle Paralimpiadi che si disputeranno dal 6 marzo. Sul palco dell’Ariston sono arrivate Francesca Lollobrigida che ai Giochi ha conquistato due medaglie d’oro nel pattinaggio velocità e Lisa Vittozzi che ha portato in dote all’Italia il primo oro della storia nel biathlon. Ma c’è stato spazio anche per Giacomo Bertagnolli, il campione di paraski che ha lanciato un messaggio chiedendo all’Italia un maggiore supporto per gli sport paralitici.

A far discutere sono state però le parole del conduttore e direttore artistico del Festival, Carlo Conti che nel presentare Francesca Lollobrigida ha detto: “Per me sei una mamma d’oro”, puntando l’attenzione sulla maternità dell’atleta azzurra che ha festeggiato il primo oro a Milano Cortina con il figlio Tommaso.

La reazione di Lollobrigida

Francesca Lollobrigida è sembrata estremamente a suo agio sul palco dell’Ariston, la campionessa di pattinaggio velocità non è sembrata per nulla infastidita dalle parole di Carlo Conti e dalla connotazione di mamma. Del resto è stata lei stessa a parlare in più di una circostanza anche l’effetto che la maternità ha avuto sulla sua carriera e anche a Sanremo ha parlato dell’importanza che ha avuto Tommaso anche nelle sue vittorie: “Vedere mio figlio sugli spalti è stata la forza che mi ha portato avanti”.

Le polemiche sui social

La frase di Conti però non è stata accolta con lo stesso favore sul mondo dei social. Già nel corso dei Giochi olimpici si era parlato molto delle espressioni usate nei confronti delle atlete, soprattutto delle mamme. Proprio il caso di Francesca Lollobrigida era stato un esempio da questo punto di vista con l’atleta laziale che aveva concesso una delle prime interviste dopo aver conquistato l’oro nei 3000 metri con in braccio il figlio Tommaso, una scelta che l’atleta laziale ha difeso con forza e orgoglio. Ma sui social la scelta delle parole di Conti non è piaciuta a tutti, il contestualizzare Lollobrigida nel ruolo di mamma viene fortemente criticato.

“Il momento è stato completamente rovinato da Conti che doveva chiamare Francesca ‘mamma d’oro’, prima che atleta, campionessa, pattinatrice o qualsiasi altra cosa”, scrive Davide. Sul tema anche la giornalista Selvaggia Lucarelli bacchetta Conti e proprio nei commenti al suo post divampano le critiche: “E’ una cosa che non si può sentire. Chissà se parlando di uomo avrebbero mai detto papà d’oro” e ancora: “Battuta infelice, per prima cosa è una campionessa olimpica”.