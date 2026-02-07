Lollobrigida, l’oro abbatte l’ultimo tabù. Le urla alla sorella Giulia, le lacrime e l’ansia finale: “Quanto manca?”

La pattinatrice azzurra conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina nei 3000 metri conquistando l’unica medaglia che ancora mancava nella sua carriera. Le lacrime finali e l’abbraccio con il figlio Tommaso

Francesca Lollobrigida fa la storia per sé e per il pattinaggio italiano. Una giornata da sogno per la ragazza di Frascati che nel giorno del suo 35esimo compleanno decide di farsi il regalo più bello: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di casa davanti al piccolo Tommaso che fa il tifo in tribuna e dopo una stagione molto complicata.

L’oro che abbatte l’ultimo tabù

E’ una giornata storica per l’Italia, ed è una giornata storica per Francesca Lollobrigida. Uno di quei giorni che non potrebbero essere migliori neanche se qualcuno li volesse inventare. La pattinatrice azzurra compie 35 anni ma viene da un periodo complicato da un punto di vista fisico, un virus infatti ha messo più di un ostacolo alla sua preparazione olimpica. Ma la ragazza di Frascati non si ferma qua. Quattro anni fa ha conquistato due medaglie, un argento e un bronzo, ma ovviamente quello più prezioso manca. Francesca centra l’oro olimpico, l’ultimo tabù di una carriera da sogno e anche il primo oro olimpico per l’Italia femminilenel pattinaggio velocità.

La prova da sogno di Francesca

Il tempo è di quelli pazzeschi, le prime prove evidenziano una pista abbastanza lenta. L’alto tasso di umidità non lascia spazio, almeno nelle previsioni a tempi clamorosi. Le migliori prestazioni prima che tocchi alle big si aggirano intorno ai 4 minuti netti, ma si sa che c’è spazio per fare meglio. Ma nessuno si aspetta un tempo come quello di Francesca Lollobrigida. L’azzurra parte forte ma nella prima parte di gara a fare meglio di lei è la sua compagna di batteria, la canadese Maltais (che poi conquisterà la medaglia di bronzo). Francesca però macina il ghiaccio sotto le sue lamine, quando per le altre la fatica ha fatto la sua comparsa lei sembra riuscire ad accelerare ancora e gli ultimi 800 metri sono da sogno: alla fine arriva il record olimpico col tempo di 3’54”28 che è anche un messaggio per le altre 4 pretendenti che devono prendere ancora il via.

Il segnale alla sorella, le lacrime e l’ansia finale

Dopo la gara Francesca Lollobrigida è divisa tra la consapevolezza di aver fatto qualcosa di incredibile e un po’ di normale ansia visto che mancano ancora 4 avversarie alla partenza. Dopo la penultima batteria sembra volersi sbilanciare, è di sicuro sul podio e comincia a fare segnali alla sorella Giulia presente in tribuna, vuole che le porti il piccolo Tommaso, il figlio di 3 anni. Ma poi comincia anche un po’ di tensione, la medaglia c’è ma potrebbe arrivare quella del metallo più prezioso. L’ultima batteria la vive con una tensione clamorosa, non guarda, si affida agli aggiornamenti dei tecnici che le sono vicini e chiede: “Quanto manca?”. Poi è il momento della festa, con Francesca che corre lei verso gli spalti per abbracciare il figlio e vivere un momento indimentabile, non solo per lei.