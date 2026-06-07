Italia, Lollobrigida cancella il ritiro: “Penso che mi vedrete a Parigi”. Brignone, Goggia, Fontana: chi ci sarà nel 2030

Altro che ritiro, la pattinatrice romana che ha conquistato due medaglie d’oro a Milano Cortina annuncia la sua volontà di andare avanti: “Sto programmando i prossimi 4 anni”

Altro che ritiro, la voglia di competere di Francesca Lollobrigida è ancora fortissima e la sua storia è destinata a proseguire in direzione di Parigi 2030. Dopo le due medaglie d’oro conquistate nei 3000 e 5000 metri nel pattinaggio velocità, l’atleta di Frascati annuncia la sua volontà di provare a essere in gara anche alle prossime Olimpiadi invernali. Le donne azzurre sono state le trascinatrici a Milano Cortina e tra le veterane (Brignone, Goggia, Fontana e Vittozzi) c’è chi potrà essere ancora protagonista.

L’annuncio di Francesca Lollobrigida

Nessuna voglia di ritiro, i due ori non hanno di certo placata la voglia di competere ai livelli più alti di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice ha chiuso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina con due ori ma anche con qualche dubbio sul futuro. Ma una volta passata la grande stanchezza, le idee si sono chiarite e nel corso di un’intervista a Il NordEst ha rivelato la sua intenzione di andare avanti: “Sto programmando i prossimi 4 anni. So che sono lunghissimi e che vanno strutturati ancora di più rispetto al quadriennio olimpico precedente. Un’altra edizione dei Giochi per me? E’ molto probabile”.

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Brignone e Goggia: chi ci sarà a Parigi

La spedizione italiana a Milano Cortina ha raggiunto numeri record e lo ha fatto soprattutto grazie ai risultati conquistati in ambito femminile. Non c’è dubbio che una delle grandi atlete da copertina sia stata Federica Brignone che dopo il terribile infortunio dell’aprile 2025 è riuscita non solo a essere in gara ma anche a vincere. Per la 35enne valdostana però pensare a un’altra edizione dei giochi sembra davvero impossibile. Per la Tigre il dubbio riguarda non tanto la prossima edizione a cinque cerchi quanto la decisione di andare avanti già nella prossima stagione. Le conseguenze dell’infortunio sono state pesanti e per Federica è il momento di fare delle valutazioni e anche nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Claut non ha sciolto i dubbi: “Non so se tornerò a gareggiare, non posso garantirlo”.

Discorso diverso, ma solo in parte, per Sofia Goggia. Gli anni per la bergamasca sono 33, alle Olimpiadi di Parigi sarebbero 38 ed è difficile pensare che possa andare avanti fino a quel punto, anche perché la sua storia infortuni è molto lunga. Certo il suo riferimento nello sci è sempre stata la “highlander” Lindsey Vonn ma anche Sofia nelle ultime interviste ha lasciato intendere di pensare a una vita oltre lo sport.

Fontana e Vittozzi: le speranze azzurre

Un discorso a parte lo merita Arianna Fontana. A 36 anni la pattinatrice azzurra ha dimostrato ancora una volta tutto il suo incredibile talento. A Milano Cortina è entrata (per l’ennesima volta) nella storia olimpica italiana e dopo i Giochi non ha escluso la possibilità di riprovarci: “So che fisicamente potrei farcela ma è da vedere se trovo la giusta motivazione. Lascio tutte le porte aperte però l’ultima stagione mi ha dato una nuova consapevolezza”. A Parigi la pattinatrice azzurra che in carriera ha conquistato 14 medaglie olimpiche sarebbe sulla soglia dei 40 anni, ma lei è abituata alle grandi imprese.

Chi potrebbe puntare senza dubbio alla sua ultima partecipazione a cinque cerchi potrebbe essere Lisa Vittozzi che ha Milano Cortina ha conquistato la prima medaglia d’oro nella storia olimpica del biathlon italiano. Dopo il ritiro di Dorothea Wierer, è lei il volto del movimento azzurro ma 4 anni possono essere molto lunghi e l’azzurra dovrà trovare le motivazioni giuste per un percorso di questo tipo.