L'omaggio del Manchester City: statua a David Silva

Dieci anni non si possono dimenticare. E’ il caso della storia d’amore tra David Silva e il Manchester City, col club inglese che rende omaggio al fuoriclasse spagnolo.

Una statua raffigurante il numero 21, fresco di addio ai Citizens dove arrivò nel 2010, verrà realizzata e collocata all’esterno dell’Etihad Stadium. Un suo murales, inoltre, nascerà nel centro sportivo.

Un modo per dire ‘grazie’ a Silva, tra i leader indiscussi del City durante la sua intera avventura Oltremanica e calciatore di qualità assoluta.

David, al sito ufficiale della società di Manchester, ha voluto salutare così l’ambiente. “Qui mi sono sentito subito a casa. Hanno trattato bene me e la mia famiglia. Sarò sempre riconoscente a questo club. Per tutta la vita tiferò City, lo stesso vale per la mia famiglia. Nel giorno in cui sono arrivato non pensavo di rimanere così a lungo. Grazie alla squadra ho continuato a migliorare e sono arrivato ad essere il calciatore che sono ora”.

Da un celeste all’altro, perchè il fantasista iberico è un nome caldissimo per il mercato della Lazio: Tare e Lotito piazzeranno il colpo da novanta?

OMNISPORT | 17-08-2020 19:03