Londra chiama Roma: Pellegrini verso la Premier

Lorenzo Pellegrini è fermo per infortunio a causa di una frattura al piede (per l'esattezza al quinto metatarso), ma questo non gli ha impedito di finire al centro di voci di calciomercato, che potrebbero vederlo nel prossimo futuro sbarcare a Londra.

Secondo quanto riferito da 'The Sun', infatti, il centrocampista della Roma sarebbe finito nel mirino del Tottenham, che sta già ragionando sulla sostituzione del talentuoso Christian Eriksen, che è in scadenza di contratto e potrebbe a sua volta lasciare presto la formazione londinese.

Gli Spurs stanno valutando diversi profili, uno dei quali conduce a Hakim Ziyech dell'Ajax. Ma nell'elenco c'è anche Pellegrini, che potrebbe dover presto valutare un eventuale trasferimento oltremanica.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 20:17