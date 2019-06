Longhi avverte: “Juve, solo uno dei due arriverà"

Una volta sistemata la questione allenatore, i tifosi della Juventus hanno iniziato a sognare il primo grande colpo di mercato: il giovane talento dell’Ajax Matthijs De Ligt sembra sempre più vicino ai campioni d’Italia, decisi a rinnovare e rafforzare il pacchetto difensivo; ma radiomercato parla anche di un ritorno di fiamma per Paul Pogba, che ha già annunciato di voler lasciare il Manchester United. Gli juventini sognano il doppio colpo, ma secondo Bruno Longhi alla fine soltanto uno dei due fuoriclasse arriverà a Torino. La ragione, molto semplice, è il fair play finanziario.

SOLO UN FUORICLASSE. “L’operazione Pogba non è di facile riuscita per la Juventus – ha spiegato il giornalista a Radio Sportiva -. La Juve deve stare molto attenta al bilancio in questo momento e si può dire che o va su Pogba su o De Ligt, perché è chiamata a rispettare i parametri del fair play finanziario”. Soltanto uno dei due big, dunque, vestirà bianconero secondo Longhi che è però sicuro che, al di là dei paletti fissati dall’Uefa, la Juventus farà di tutto per mettere a disposizione di Maurizio Sarri un organico di primo livello. “Se la Juve vuol fare passi come Pogba o De Ligt li farà, ma già oggi sta facendo cose importanti – ha precisato Longhi -. Si sta attrezzando per mettere in campo una grandissima squadra”.

IL RITORNO. Della nuova Juventus farà parte anche Gigi Buffon, una sorpresa secondo Longhi: “Buffon non è andato all’Atalanta perché stava ancora trattando con il PSG. Sono rimasto stupito dal fatto che non abbia accettato il rinnovo con il club francese, evidentemente si sente in forma e vuole giocare”.

