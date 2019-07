Longhi: Con le cessioni all'Inter può arrivare un grande regista

Il mercato dell’Inter vive un periodo di pausa, ma ad agosto la campagna acquisti potrebbe sbloccarsi e Antonio Conte avere quei rinforzi fortemente richiesti nei suoi primi giorni in nerazzurro. Lo ha spiegato oggi a Radio Sportiva Bruno Longhi, secondo cui l’Inter potrebbe ancora realizzare un sogno che culla da mesi, qualora riuscisse a liberarsi dei propri esuberi.

SOGNO A CENTROCAMPO. “In casa Inter si continua a parlare di Ivan Rakitic – ha dichiarato Longhi – sembra sempre che arrivi e poi c’è la smentita. È un giocatore importante, ma prima di poter pensare a questa operazione l’Inter deve vendere, perché ha diversi centrocampisti in esubero, a cominciare da Nainggolan”. E con il belga che recentemente ha aperto alla possibilità di ritornare al Cagliari, i tifosi nerazzurri sono autorizzati a sperare: Rakitic, d’altra parte, sarebbe la pedina perfetta da inserire in questa Inter, un centrocampista di qualità, esperienza e anche con capacità realizzative da offrire alla squadra.

LUKAKU LONTANO. Per Longhi, è sempre meno probabile che Romelu Lukaku possa vestire la maglia dell’Inter. “Sono molto scettico sul suo arrivo – ha spiegato il giornalista – l’operazione avrebbe costi molto alti che l’Inter in questo momento ha difficoltà a sostenere, considerate le spese sostenute per ingaggiare Conte e il suo staff e la contemporanea perdita di valore di Icardi”. Riguardo all’argentino, Longhi si schiera dalla parte del club nerazzurro. “Chi ha seguito la vicenda – ha concluso il giornalista – ha capito che i comportamenti del giocatore e di Wanda Nara sono stati tali da aver messo in condizione l’Inter di metterlo fuori rosa”.

SPORTEVAI | 26-07-2019 11:45