Longhi: Cr7 più forte ora che al Real, ecco chi deve ringraziare

Diciannove gol in campionato, il feeling con Dybala che cresce anche dentro oltre che fuori dal campo, gli assist che crescono (per la seconda volta in carriera ha sia segnato che fornito un assist per tre match consecutivi nei cinque maggiori campionati europei, la prima con il Real Madrid nel novembre 2014), c’è ancora qualcuno che dubita dell’impatto di Ronaldo su questa Juventus? Cr7 da quando ha iniziato a prendere la mira non si è fermato più e dei suoi progressi parla Bruno Longhi a Radio Sportiva. Il giornalista di Mediaset, nell’esaltare il portoghese, riconosce i meriti di Allegri e difende il tecnico bianconero dalle critiche: “Anche se dovesse vincere la Champions ci saranno sempre i denigratori di Allegri. Il suo lavoro è perfetto, riesce a far rendere al massimo tutti i suoi giocatori. Per esempio, una continuità come questa io da Ronaldo non l’ho mai vista al Real Madrid. Il fatto che Allegri non vada a festeggiare sotto la curva è un fatto caratteriale. Io vedo giocare la Juve, ha il ‘difetto’ di aver vinto tante partite con un gol di scarto, ma questo è anche un pregio”.

LA NUOVA JOYA – Anche Dybala sta crescendo secondo Longhi: “Ieri vedendo il suo gol ho detto questa è la consacrazione del giocatore che, dovendo giocate qualche metro indietro, si sta attrezzando per fare gol da lontano. La sua prestazione non deve essere valutata solo in base ai gol, bisogna accontentarsi di qualche gol in meno, ma il suo contributo è sempre prezioso. In ogni caso, Dybala è garanzia di spettacolo”

VERSO MADRID – Per Longhi la Juve è favorita anche in Champions: “La Juventus è in grado di fare qualsiasi partita contro qualsiasi avversario. Si gioca nello stadio della finale e l’Atletico magari impiegherà qualche energia in più, comunque se la Juventus si preoccupa dell’Atletico, a maggior deve valere il contrario”.

SPORTEVAI | 16-02-2019 11:19