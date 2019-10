Longhi difende Suso e boccia l'unico big del Milan

Dopo i piccoli passi avanti del pareggio con il Lecce, la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma ha gettato nuovamente nello sconforto i tifosi del Milan e spinto opinionisti e commentatori a giudicare severamente la prova di diversi rossoneri.

Per i tifosi, come ormai accade da inizio stagione, il primo a finire sul banco degli imputati è Suso, incapace non solo di trascinare la squadra, ma anche di incidere con giocate diverse dal consueto dribbling a rientrare sul sinistro.

LA DIFESA DI SUSO. Tra i giornalisti, però, c’è chi assolve lo spagnolo, come Bruno Longhi, che a Radio Sportiva ha difeso Suso. “C’è sempre un giocatore che diventa il capro espiatorio quando una squadra non va bene – ha dichiarato Longhi – e in questo momento al Milan questo giocatore è Suso. Pioli ha chiesto di sostenerlo e comunque tutti gli allenatori del Milan degli ultimi anni lo hanno sempre schierato dal primo minuto: qualcosa vorrà pur dire”.

Longhi, invece, non fa sconti ad un altro rossonero, un giocatore che al momento rappresenta non solo il talento più importante della squadra di Pioli, ma anche l’elemento con la valutazione più alta sul mercato.

“Il Milan s’è dimostrato debole e senza quella verve indispensabile contro la Roma nonostante la giovane età media dei rossoneri”, ha continuato alla Radio il giornalista, che ha poi affondato il colpo: “Sul secondo gol rimango allibito sul tuffo anticipato di Donnarumma: sembrava dovesse intuire un rigore”.

CAMBIO MODULO. Per Longhi, dunque, il portiere ha commesso un errore che è costato la partita alla squadra rossonera. Infine, ha dato un suggerimento a Pioli. “Secondo me decidesse di cambiare modulo e passare al 3-5-2 si aprirebbe un portone per la coppia formata da Piatek e Leao, tuttavia vedendo la mobilità del portoghese e l’immobilità invece di Piatek capisco perché Pioli abbia scelto di mandare in campo solo il primo dall’inizio”.

SPORTEVAI | 28-10-2019 09:51