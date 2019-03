Longhi: Juve rassegnati, è un obiettivo irraggiungibile

L’appuntamento è stato rinviato: sanno tutti che Agnelli e Allegri si vedranno più in là per parlare del futuro del tecnico bianconero ma la sensazione è che, a prescindere da come finirà la stagione, si sia vicini a una svolta tecnica. Più per volontà di Allegri, probabilmente, che della società. Si parla anche di anno sabbatico per l’allenatore livornese che in Italia piace all’Inter e che in Inghilterra ha tanti estimatori ma chi potrebbe prendere il suo posto? Sfumato Zidane, non convince del tutto l’idea Conte mentre resta sullo sfondo Deschamps. Per Bruno Longhi il sogno è un altro ma è destinato a rimanere tale. Parlando a Radio Sportiva il giornalista di Mediaset dice: “Ad un certo punto gli allenatori vengono a noia, la Juventus sembra intenzionata a proseguire con Allegri ma la decisione verrà presa a fine stagione, quando si incontreranno: anche Allegri potrebbe decidere di andarsene”.

IL SOGNO – Prendere uno più bravo di Allegri sarà dura: “Penso che sia un’impresa impossibile per la Juve arrivare a Guardiola perchè bisogna rispettare anche il fair play finanziario”. Poi si passa al mercato: “La Juventus non sta cercando in maniera spasmodica un centravanti anche perchè ha un certo Kean. Poi se dovesse concretizzarsi lo scambio Mauro Icardi – Paulo Dybala potrebbe giocare con un attacco stellare con Cristiano. Icardi appresenta un capitale umano per l’Inter, non si può buttare nel baratro e tenerlo in tribuna: i tifosi si possono stancare ma la società deve badare ai propri interessi. Lo stop di Mauro Icardi ha permesso a Lautaro di far vedere quello che sa fare. Si pone anche questo problema, tutti gli allenatori vorrebbero avere problemi di abbondanza ma adesso la scelta si impone: secondo me comunque i due non giocheranno mai insieme”.

LA SQUALIFICA – Ultima riflessione sulla multa a Ronaldo per il gestaccio nella gara di Champions con l’Atletico:” Contro i gestacci andrebbe usata una mano un po’ più pesante: bisognava intervenite in maniera più dura sia su Simeone che su Cristiano perchè quando permetti queste cose rischi l’effetto emulazione dei ragazzini”.

SPORTEVAI | 23-03-2019 11:15