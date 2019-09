Longhi: mercato Inter, è mancata la ciliegina sulla torta

Due vittorie in due partite di campionato rappresentano il miglior inizio possibile, ma a far sorridere i tifosi nerazzurri oltre al primo posto in classifica c’è la consapevolezza che il mercato sembra essere stato all’altezza. Sono arrivati giocatori importanti e funzionali a quello che è il credo calcistico del nuovo allenatore Antonio Conte e anche gli addetti ai lavori hanno dato voti molto alti al mercato dell’Inter.

Era quello perfetto – Fra questi c’è Bruno Longhi, che loda le doti di Marotta ma si rammarica in quanto non è arrivato in nerazzurro quello che considerava il top ideale. Parlando a Radio Sportiva infatti ha dichiarato: “Il giocatore perfetto per l’Inter era Edin Dzeko, ma la dirigenza si è un po’ addormentata su questa trattativa. Comunque è arrivato Alexis Sanchez, ma giocherà chi è nella miglior condizione. Inoltre Lautaro Martinez può giocare anche prima punta, lo ha fatto l’anno scorso nell’Inter e lo fa anche con l’Argentina”.

L’ex capitano – Longhi ha parlato anche della telenovela legata a Mauro Icardi e Wanda Nara, spiegando: “La richiesta di risarcimento, dal punto di vista di Mauro Icardi, è legata al fatto che non sia stato trattato come gli altri. Io ho sempre avuto dei dubbi sul fatto che potesse spuntarla, perché è l’Inter a rimetterci tecnicamente dalla sua indisponibilità. Ho letto l’intervista a Wanda, sostiene che il marito sia quasi stato costretto ad andare al Paris Saint-Germain e che avrebbe preferito restare in Italia. Mi chiedo allora perché non abbia accettato le offerte che erano arrivate”.

SPORTEVAI | 06-09-2019 11:35